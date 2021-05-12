Крым. Задержали владельца дома, где оккупанты убили человека

В Крыму силовики убили человека во время обыска дома. Фото: Крымская солидарность

В Крыму, в микрорайоне Дубки под Симферополем, задержали Сейдамета Гафарова - владельца дома, в котором во время обыска был убит гражданин Узбекистана Наби (Аюб) Рахимов.

"Сегодня, 11 мая, в доме семьи Гафаровых был проведен обыск по постановлению следователя, и связан он был с неотложными следственными действиями ... По словам адвоката, причиной обыска было то, что" какой-то Рахимов совершил преступление, предусмотренное статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и он проживал у хозяина дома Сейдамета Гафарова в его строящемся доме", - сообщила адвокат Лиля Гемеджи на видео, опубликованном "Крымской солидарностью" в Фейсбуке.

Гафарова подозревают в том, что он "мог скрывать вещи, предметы и документы, которые имели отношение к уголовному делу, о котором идет речь в постановлении". В то же время в ходе обыска ничего изъято не было.

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Следственные мероприятия начались в 6 утра. Люди слышали звуки, похожие на удары и выстрелы. В дом никого не пускали. Силовики утверждают, что Рахимов сопротивлялся силовикам, и его убили. По информации "Крымской солидарности", обыск в Дубках под Симферополем, где Аюб Рахимов снимал жилье у своего работодателя Гафарова, проходил параллельно обыску в с. Заветное Советского района, где проживает семья Рахимова. Его жену Сахибу Бурханову сразу после обыска увезли в участок по вопросам миграции ВМВС России вместе с 15-летним сыном, который вызвался поехать с ней. На женщину составили протокол за нарушение режима пребывания и жительства в Российской Федерации.