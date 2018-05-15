Крым стал токсичной территорией для бизнеса - эксперт

Крым после оккупации стал экономически изолированной территорией, токсичной для бизнеса. На полуострове военная база развиваться не будет, а следовательно, не будет смысла для развития предпринимательства.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, пишет "Апостроф".
По словам эксперта, Керченский мост не спасет ситуацию на полуострове. Из-за политической нестабильности и опасности бизнес не идет туда. Строительство Керченского моста стало еще одной пропагандистской акцией.
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"Нет абсолютно никакой разницы, построили Керченский мост или нет. Это пропагандистский эффект, которого добивается Кремль. Деньги, потраченные на этот мост, не окупятся никогда", - сказал Боровой.
Политик утверждает, что для России стало традицией тратить деньги на милитаристскую пропаганду.
"Чтобы понять, что ждет Крым, можно посмотреть на состояние экономики Абхазии. Мне нравится фотография, на которой изображена электричка. Сквозь нее проросло дерево. Крым будет в таком же состоянии", - прогнозирует эксперт.
Современный бизнес предполагает, что в будущем российские силовики будут препятствовать информационному и человеческому обмену между Крымом и Россией.
Боровой утверждает, что дальновидные предприниматели уже сейчас думают, что произойдет после возвращения Крыма.
"Возникнут серьезные проблемы сразу после возвращения Крыма Украине. У людей есть документы, подтверждающие то, что они купили землю. Но они не понимают, что все это краденое. Украина должна разъяснять эти вопросы", - сказал российский оппозиционер.
По словам Борового, часть бизнеса, оставшаяся в Крыму, будет надеяться на милосердие украинского демократического государства, которое не захочет мстить даже своим врагам.
Украинцы должны бороться не только за территорию Крыма, но и за людей, оказавшихся в оккупации врага. Об этом Gazeta.ua заявил публицист Айдер Муждабаев, комментируя заявление писателя Василия Шкляра, что Украине Крым не нужен.
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