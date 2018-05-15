Крым стал токсичной территорией для бизнеса - эксперт

Автор: most.life Строительство Керченского моста стало еще одной пропагандистской акцией

Крым после оккупации стал экономически изолированной территорией, токсичной для бизнеса. На полуострове военная база развиваться не будет, а следовательно, не будет смысла для развития предпринимательства.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, пишет "Апостроф".

По словам эксперта, Керченский мост не спасет ситуацию на полуострове. Из-за политической нестабильности и опасности бизнес не идет туда. Строительство Керченского моста стало еще одной пропагандистской акцией.

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"Нет абсолютно никакой разницы, построили Керченский мост или нет. Это пропагандистский эффект, которого добивается Кремль. Деньги, потраченные на этот мост, не окупятся никогда", - сказал Боровой.

Политик утверждает, что для России стало традицией тратить деньги на милитаристскую пропаганду.

Автор: apostrophe.ua "Мне нравится эта фотография. Крым будет в таком же состоянии ", - прогнозирует эксперт

"Чтобы понять, что ждет Крым, можно посмотреть на состояние экономики Абхазии. Мне нравится фотография, на которой изображена электричка. Сквозь нее проросло дерево. Крым будет в таком же состоянии", - прогнозирует эксперт.

Современный бизнес предполагает, что в будущем российские силовики будут препятствовать информационному и человеческому обмену между Крымом и Россией.

Боровой утверждает, что дальновидные предприниматели уже сейчас думают, что произойдет после возвращения Крыма.

"Возникнут серьезные проблемы сразу после возвращения Крыма Украине. У людей есть документы, подтверждающие то, что они купили землю. Но они не понимают, что все это краденое. Украина должна разъяснять эти вопросы", - сказал российский оппозиционер.

По словам Борового, часть бизнеса, оставшаяся в Крыму, будет надеяться на милосердие украинского демократического государства, которое не захочет мстить даже своим врагам.

Украинцы должны бороться не только за территорию Крыма, но и за людей, оказавшихся в оккупации врага. Об этом Gazeta.ua заявил публицист Айдер Муждабаев, комментируя заявление писателя Василия Шкляра, что Украине Крым не нужен.