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суббота, 29 июня 2019 11:05

Крым получит украинскую воду только после деоккупации - Чубаров

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Крым получит украинскую воду только после деоккупации - Чубаров
До оккупации Крыма Россией Украина на 85% обеспечивала полуостров пресной водой. Фото: Цензор.НЕТ

Крымский полуостров может получить украинскую воду только после деоккупации. В этом вопросе Россия не может ставить ультиматумы. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова. Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто осложняет жизнь оккупантам, но имеет и влияние на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов - то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы", - сказал Чубаров Крым.Реалии.

Он объяснил, при каких условиях материковая Украина может дать воду крымчанам.

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"Условие всего лишь одна - конкретный план деоккупации Крыму на стол, когда мы увидим этапы, даты, хронику вывода российских войск. Только прямые переговоры об этом. Вода - после деоккупации или в момент деоккупации как минимум ", - сказал Чубаров.

До оккупации Крыма Россией Украина на 85% обеспечивала полуостров пресной водой.

Оккупационные власти Крыма заявила о сумме в 2,5 триллиона рублей "упущенной выгоды" от действий Украины в "воссоединение с Россией".

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Дата
29
июня

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