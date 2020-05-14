Крым остается закрытым для украинцев

КПВВ на границе с Крымом закрыты. Фото: Facebook/Государственная пограничная служба

Украина продолжила временный запрет работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда с нее до 22 мая 2020 года.

По информации на Правительственном портале, временное прекращение работы КПВВ на админгранице с полуостровом направлено на предотвращение распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Въезд и выезд из оккупированного Крыма во время карантина и временного ограничения работы КПВВ возможен для граждан только при наличии гуманитарных потребностей.

Прокуратура Автономной Республики Крым использует скандальное интервью Дмитрия Гордона с экс-прокурором оккупированного Крыма, ныне депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.