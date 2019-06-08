Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ

Президента Владимира Зеленского просят снять блокаду с аннексированного Крыму

Письмо главе государства написал бывший президент Крыма Юрий Мешков с просьбой восстановить железнодорожное сообщение между материковой Украины и оккупированным РФ полуостровом, а также восстановить подачу воды.

Реакции от Владимира Зеленськогj на эту просьбу еще не было.

Эксперты по поводу этого письма обеспокоены, ведь недавно против блокады аннексированного Крыму высказывался первый президент Леонид Кравчук. А второй президент Леонид Кучма после заседания в Минске выступил с инициативой о возможности снятия блокады с ОРДЛО на Донбассе/

Привлечение Мешкова - симметричный шаг РФ на возобновление членства Леонида Кучмы в Тристороний контактной группе. Само письмо с просьбой подано "гибридным путем", якобы от представителя общественности, - говорит бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

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Восстановление железнодорожного сообщения и подачи воды в оккупированный Крым крайне необходимо Кремлю, который не может официально признать, что без них "полуостров обречен", "Поэтому и используют такое гибридное выдвижения требований, якобы не от власти России", - отметил Бабин.

Также заявил, что если Украина пойдет на уступки в этих вопросах, то это будет означать фактический отказ Киева от Крыма. Ведь сообщения и водоснабжения сегодня являются одними из немногих рычагов, которые реально могут повлиять на ситуацию.

Украине для возвращения оккупированных территорий надо настаивать на Будапештском формате переговоров. Ни Минский процесс, ни введение миротворцев ситуацию на Донбассе не решат. Это задача для новоизбранного президента и будущей Верховной Рады, - говорит бывший народный депутат Андрей Сенченко,