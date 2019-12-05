Крым - это Украина: в МИД был вызван посол Казахстана

Президент Казахстана назвал Крым российским. Фото: Униан

Посла Казахстана Самата Ордабаева вызвали в Министерство иностранных дел Украины за заявления президента Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.

"Во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях", - сообщили в пресс-службе МИД.

По итогам встречи обе стороны нашли общий язык: "подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

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"Настоящее время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" работали над расследованием более полутора лет. Журналисты обнаружили сотни европейских, американских, российских и украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.