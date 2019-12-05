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четверг, 05 декабря 2019 14:36

Компания, производящая популярное вино, торгует с Крымом - громкое расследование

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После аннексии Крыма компания "Алеф-Виналь" в нарушение международных санкций продолжила бизнес в оккупированном Крыму.

Компания продает свою продукцию для Европы и Украины, а такжев России, виноград берет из оккупированного полуострова, говорится в материалах расследования Крим.Реалии.

"Алеф-Виналь" производит вина торговых марок "Золотая Амфора", Villa Krim, "Старый Крым", коньяки Klinkov, "Жан-Жак", а также водка GreenDay и Helsinki.

Предприятием владеет украинский бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев. В 2018-м он был 64-м в списке самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус", капитал достигал 100 млн долл.

В компании 5 вино-водочных производств и 2 тыс гектаров виноградников. Главное предприятие находится в Днепропетровской области, городе Синельниково. Там продукцию производят для экспорта в ЕС и украинского рынка.

На территорию государства-агрессора алкогольные напитки идут с заводов "Старокрымское", "Завода марочных коньяков "Багерово". Виноград выращивает агрофирма "Бурлюк", а перерабатывает и производит коньячный спирт "Алеф-Виналь-Крым" в поселке Почтовое.

Автор: Крым.Реалии
  Схематическое изображение того, как компания "Алеф-Виналь" работает несмотря на международные санкции
Схематическое изображение того, как компания "Алеф-Виналь" работает несмотря на международные санкции

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У самой "Алеф-Виналь" в оккупированном Крыму есть 800 гектаров виноградников в поселке Каштаны и более 1000 - поселке Первомайское.

Российские и украинские сайты компании визуально похожи. На украинском сайте невозможно проверить происхождение винограда. На российском ресурсе пользователю сообщают, что виноград из оккупированного украинского Крыма, а также добавляют, что продукция имеет успех в ЕС и США.

При том, что международные санкции запрещают торговлю продукцией из аннексированного полуострова.

Директор по маркетингу российского отделения компании "Алеф-Виналь-Крым" Екатерина Наумова рассказала, что крымская продукция используется для внутреннего рынка РФ, а предприятия в Украине - для мирового.

"У нас разные рынки сбыта. "Алеф-Виналь-Крым" работает на Россию. В Крыму - полная представленность, в континентальной части (Наумова поддерживает позицию, что Крым является территорией России) - где-то меньше, где-то больше. Важно, что все наши вина производятся в классификации "вина с защищенным географическим указанием" (рус. ВЗГУ Крым "- ред.), Что гарантирует потребителю производство вина из свежего винограда и полный цикл производства на заводе-изготовителе", - сказала она.

Представитель украинской части компании ответил, что продукция поставляется в Японию, Казахстан, Кыргызстан, Китай и страны ЕС. Настаивал, что вино производится в Украине.

Бренд Villa Krim украинского и крымского производства есть даже в популярном международном рейтинге вин Vivino. Там адресу продукта указали Одессу.

Крымская компания "Алеф-Виналь" зарегистрирована в ноябре 2014 года, то есть после захвата Крыма русской армией. Учредителем является предприятие "Бурлюк", которое выращивает виноград и является компанией украинской части "Алеф-Виналь".

Кроме этого в учредителях крымского предприятия является 4 кипрские компании Amadon Limited, AD Vinal Invest Limited, Dreamdestiny Holdings Limited и Promila Enterprises Limited. Три последние также в равных долях владеют и самым "Бурлюком".

Контрольный пакет акций 50% украинского "Алеф-Виналь" принадлежал австрийскому предприятию Alef Investment Holding GmbH до конца 2018 года.

Ее директор - гражданин Украины Вадим Ермолаев.

В ноябре 2018 Ермолаев продает ее долю себе, но под видом другой компании - британской Ac-Terra International LTD.

"Настоящее время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" работали над расследованием более полутора лет. Журналисты обнаружили сотни европейских, американских, российских и украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

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