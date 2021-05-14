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пятница, 14 мая 2021 11:04

Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
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Украинские артиллеристы провели учения
Фото: armyinform.com.ua
Украинские артиллеристы провели учения
Украинские артиллеристы провели учения
Украинские артиллеристы провели учения
Украинские артиллеристы провели учения

Возле административной границы с Крымом подразделения реактивной артиллерии ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели.

Тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" проходили в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает "Армия inform".

"За считанные минуты мощная и высокоточное оружие была приведена в боевую готовность. Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения", - сообщил он.

Военные отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника. Также тренировались дистанционно минировать исходные районы вероятного наступления.

"Минные заграждения применяют практически во всех видах боевых операций. Во-первых, они не позволяют противнику добраться до места назначения. Во-вторых, блокируют фланги и пути обхода, что мешает посадке как воздушного, так и морского десанта. Главное преимущество дистанционного способа минирования - скорость установки минных заграждений. За считанные минуты боевые расчеты реактивных систем залпового огня "засеюют" минами большую территорию, резко замедляет темпы наступления противника", - пояснил Наев.

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Подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения. В случае обострения ситуации они способны адекватно отреагировать на военную угрозу.

Военные силы специальных операций Украины провели тренировку на корабле Береговой охраны США Гамильтон. Об этом 12 мая, сообщили в пресс-службе 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого.

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