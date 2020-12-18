Кремль хочет разместить ядерное оружие в Крыму

Россия разместит ядерное оружие в Крыму. Фото:pexels

Россия планирует разместить ядерное оружие в аннексированом Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что соответствующая информация о подготовке размещения ядерного оружия в Крыму находится в распоряжении ведомства.

"Подготовка России к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал министр.

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Таран назвал препятствование Россией свободного судоходства в Керченском проливе опасным.

"Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности Румыния", - добавил Таран.

Россия будет увеличивать поддержку боевикам ОРДЛО. Такую информацию озвучил Путин.