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пятница, 04 июня 2021 12:34

КПВВ "Чаплинка" прекращает работу. В чем причина

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КПВВ &quot;Чаплинка&quot; прекращает работу. В чем причина
КПВВ "Чаплинка" закрывают на ремонт. Фото: mvs.gov.ua

Пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается с 8 утра понедельника 7 июня. Предварительно, не менее чем на две недели.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Назвали и официальную причину перекрытия пункта пропуска: "В связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ".

Ремонтные работы инициировала Херсонская ОГА. По плану, их будут проводить в течение двух недель. Дату возобновления работы КПВВ пока не называют.

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Пересечь административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Более года назад президент Украины Владимир Зеленский поздравил с открытием контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Согласно данным ресурса Рrozorro, на ремонт выделяли 18,2 млн грн. Работники общественной организации "КрымSOS" рассказали Gazeta.ua об изменениях на КПВВ "Чонгар" и собрали данные по работе пункта пропуска.

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