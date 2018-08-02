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четверг, 02 августа 2018 16:15

Кот, тигр и камеры с грибком - рисунки политзаключенного Рамазанова из оккупированного Крыма
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Житель курортного села Новый мир, под Симферополем, Исмаил Рамазанов полгода провел в СИЗО в родном Крыму.

Оккупационные власти обвинили его в пропаганде экстремизма, передает Радио Свобода.

Кот по кличке Тигр часто приходил через решетку в камеру Рамазанова. "Бывает, проснусь, а он спит со мной на кровати. Как раз под той стороной, который мне отбили при задержании", - рассказывает Исмаил.
Фото: Ilya Tarasov/Радио Свобода
Стилизованная эмблема общественного объединения "Крымская Солидарность". Еще до ареста Исмаил, вместе с отцом, собирал 10-рублевые монеты во время "Крымского марафона" для оплаты штрафов активистов
Изображение еще одной камеры №45, в которой довелось побывать Рамазанову. Рисунок сопровождается подробными описаниями. "На окнах четыре решетки". "Четыре нары на пять человек, спишь по очереди". "Ширина камеры - 2 метра". Тюремный быт Исмаил изображал по просьбе своего адвоката Алексея Ладена
Подробное изображение туалета в камере. Надпись на рисунке: "Это называют туалетом. Пока сходишь, испачкаешься в дерьмо". Исмаил рассказывает, что ведро для слива в туалете он купил с соседями по камере за свои деньги
Однажды Рамазанову приснилась мечеть в родном поселке Новый Свет, куда он постоянно ходил молиться ареста. Он нарисовал ее на следующее утро после задержания

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Сейчас мужчину освободили под подписку о невыезде,

Следствие уверено, что Рамазанов занимался разжиганием ненависти и вражды "в отношении социальной группы русских".

Находясь за решеткой, крымчанин много рисовал.

Чаще всего сюжетами рисунков становились воспоминания о жизни до ареста и тюремный быт.

14 июля, в оккупированном Крыму из СИЗО отпустили политзаключенного крымского татарина Исмаила Рамазанова. Его обвиняли в экстремизме. Оккупационный суд отклонил ходатайство о продлении меры пресечения, поскольку заканчивается максимальный срок содержания под стражей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа.

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