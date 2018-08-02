Кот, тигр и камеры с грибком - рисунки политзаключенного Рамазанова из оккупированного Крыма

Житель курортного села Новый мир, под Симферополем, Исмаил Рамазанов полгода провел в СИЗО в родном Крыму.

Оккупационные власти обвинили его в пропаганде экстремизма, передает Радио Свобода.

Фото: Ilya Tarasov/Радио Свобода

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Сейчас мужчину освободили под подписку о невыезде,

Следствие уверено, что Рамазанов занимался разжиганием ненависти и вражды "в отношении социальной группы русских".

Находясь за решеткой, крымчанин много рисовал.

Чаще всего сюжетами рисунков становились воспоминания о жизни до ареста и тюремный быт.

14 июля, в оккупированном Крыму из СИЗО отпустили политзаключенного крымского татарина Исмаила Рамазанова. Его обвиняли в экстремизме. Оккупационный суд отклонил ходатайство о продлении меры пресечения, поскольку заканчивается максимальный срок содержания под стражей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа.