Кот, тигр и камеры с грибком - рисунки политзаключенного Рамазанова из оккупированного Крыма

Житель курортного села Новый мир, под Симферополем, Исмаил Рамазанов полгода провел в СИЗО в родном Крыму.
Оккупационные власти обвинили его в пропаганде экстремизма, передает Радио Свобода.
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Сейчас мужчину освободили под подписку о невыезде,
Следствие уверено, что Рамазанов занимался разжиганием ненависти и вражды "в отношении социальной группы русских".
Находясь за решеткой, крымчанин много рисовал.
Чаще всего сюжетами рисунков становились воспоминания о жизни до ареста и тюремный быт.
14 июля, в оккупированном Крыму из СИЗО отпустили политзаключенного крымского татарина Исмаила Рамазанова. Его обвиняли в экстремизме. Оккупационный суд отклонил ходатайство о продлении меры пресечения, поскольку заканчивается максимальный срок содержания под стражей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа.
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