Коллегу Зеленского занесли в "Миротворец"

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 2781
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3708
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4149
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2277
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3726
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3987
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3375
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5634
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16716
Фото
Все фото
8
11
14
5
9
Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
&quot;Мы должны помнить не молча&quot; - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
"Мы должны помнить не молча" - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 603
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6435
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2979
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 702
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 10:17

Коллегу Зеленского занесли в "Миротворец"

1 Комментировать
Коллегу Зеленского занесли в &quot;Миротворец&quot;
Очередной российский актер попал в "Миротворец". Фото: россми

В "Миротворец" добавили еще одного российского актера.

Михаил Галустян, известный благодаря ряду российских юмористических шоу, поехал в оккупированный Крым, сообщают Крым.Реалии.

Также он участвовал в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии Крыма.

Сообщила о посещении актера пресс-служба детского лагеря "Артек".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым

С 2014-го актеры, которые хотят посетить Крым, могут это сделать в единственный законный способ - через пункты пропуска на украинской территории.

Тем, кто нарушает этот закон, запрещают посещать Украину.

Центр "Миротворец" - общественная организация, которая занимается о данных о предателях Украины и россиянах, воющих против Украины. Информацию о ниж можно найти в разделе "Чистилище".

В России заявили, что не собираются вести мирные переговоры с Украиной.

Аргументируют отсутствием войны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коллегу Зеленского занесли в "Миротворец"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 168072
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 112129
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 43348
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 24374
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24327
Крым
Бывшему "регионалу" за бесценок продали санатории в Крыму
Бывшему "регионалу" за бесценок продали санатории в Крыму Просмотров: 1872
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
 3 Просмотров: 1701
Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
8
 1 Просмотров: 3078
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры 3 Просмотров: 1179
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 4242
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua