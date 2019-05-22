Россия отказалась от мира с Украиной

Россияне отказались от мира с Украиной. Фото: УНИАН

В России заявили, что не собираются вести мирные переговоры с Украиной.

Аргументируют отсутствием войны, пишет УНИАН.

"Смотрите! Что значит мирные переговоры? Надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Украиной и Россией нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине - гражданская война. Вот в чем дело. Здесь, безусловно, мы ожидаем прояснения, чтобы понять, о чем идет речь", - говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков не стал комментировать идею украинской власти о вынесении вопроса отношений с Россией на референдум.

"Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность", - сказал он.

Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. "Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными может быть вынесен на референдум, чтобы никакой политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение подходят те или иные договоренности", - заявил Богдан