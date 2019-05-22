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среда, 22 мая 2019 00:52

Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП

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Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
Андрей Богдан предложил провести референдум. Фото: РБК

Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает проведение референдума по мирным соглашениям с Россией.

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными может быть вынесен на референдум, чтобы никакой политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение подходят те или иные договоренности", - заявил Богдан в эфире "112 Украина".

"Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил глава АП.

В то же время он отказался сообщить детали.

"Есть очень хорошее правило, которое существует у дипломатов, не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры", - отметил Богдан.

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21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

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