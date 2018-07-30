Кольченко встретился с матерью

Политзаключенный Александр Кольченко встретился с мамой / фото Радио Свобода

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, незаконно удерживаемый в России, встретился с матерью.

Свидание проходит в Челябинской колонии, сообщает "Крым. Реалии".

Оно началось в пятницу 27 июля и закончится в понедельник 30 июля.

По словам Ларисы Кольченко, это первое свидание с сыном за девять месяцев. Она привезла сыну ялтинский лук, сало, изюм, мед и другие необходимые для его здоровья после голодания витамины.

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Адвокаты Уральской правозащитной группы написали письмо со слов Александра Кольченко после визита в Челябинскую колонию. Украинский политзаключенный рассказал, что он расписывается под специальными актами об изъятии у него почты не на русском языке. Ранее о таком не сообщали.