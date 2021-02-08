Когда Украина возобновит подачу воды в Крым

Восстановление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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"Будет деоккупация - будет вода", - сказал он, передает Радио Свобода.
При этом Кулеба назвал "абсолютно жесткими" позиции украинских властей в вопросе поставок воды на полуостров.
Запасы воды в местном Балановском водохранилище катастрофически уменьшаются. Так называемая местная власть аннексированного Крыма решила расконсервировать две скважины в Белогорском районе из-за острого дефицита воды.
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