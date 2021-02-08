Когда Украина возобновит подачу воды в Крым

Запасы воды в Крыму катастрофически уменьшаются. Фото: unian.ua

Восстановление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько будет стоить оккупантам опреснение воды в Ялте

"Будет деоккупация - будет вода", - сказал он, передает Радио Свобода.

При этом Кулеба назвал "абсолютно жесткими" позиции украинских властей в вопросе поставок воды на полуостров.

Запасы воды в местном Балановском водохранилище катастрофически уменьшаются. Так называемая местная власть аннексированного Крыма решила расконсервировать две скважины в Белогорском районе из-за острого дефицита воды.