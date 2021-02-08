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понедельник, 08 февраля 2021 07:16

Когда Украина возобновит подачу воды в Крым

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Когда Украина возобновит подачу воды в Крым
Запасы воды в Крыму катастрофически уменьшаются. Фото: unian.ua

Восстановление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Будет деоккупация - будет вода", - сказал он, передает Радио Свобода.

При этом Кулеба назвал "абсолютно жесткими" позиции украинских властей в вопросе поставок воды на полуостров.

Запасы воды в местном Балановском водохранилище катастрофически уменьшаются. Так называемая местная власть аннексированного Крыма решила расконсервировать две скважины в Белогорском районе из-за острого дефицита воды.

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