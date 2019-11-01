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пятница, 01 ноября 2019 17:58

Киевский судья отменил ночной домашний арест для крымского сепаратиста

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Киевский судья отменил ночной домашний арест для крымского сепаратиста
Киевский судья выпустил на волю крымского сепаратиста. Фото: "Ґрати"

Днепровский районный суд Киева выпустил из-под ночного домашнего ареста Петра Михальчевского, экс-министра здравоохранения в оккупированном Крыму.

Чиновника подозревают в госизмене, пишут "Ґрати" на своей странице в Facebook.

Петр Михальчевский был практикующим хирургом. Во время аннексии Крыма россияне назначили его на должность так называемого министра здравоохранения.

На ней он пробыл 3 месяца и в 2015 году покинул территорию оккупированного Крыма.

В июле 2018 его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Объявили подозрение в государственной измене и сепаратизме, наказание за эти преступления предусматривает от 12 до 15 лет заключения.

Летом делом сепаратиста занялся Днепровский районный суд Киева. Установил, что обвинения против него основаны на том, что Михальчевский способствовал аннексии полуострова.

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Прокуратура считает, что коллаборант принимал участие в организации так называемого референдума в оккупированном Крыму.

Сам сепаратист своей вины не признает. Его адвокаты уверяют, что должность министра не является политической, а сам он занимался организацией работы больниц.

"В июне 2019 Конституционный суд Украины признал незаконной норму, согласно которой обвиняемым в государственной измене нельзя назначать никакую другую меру пресечения кроме содержания в СИЗО. Через две недели после этого Михальчевского отпустили под домашний арест. В августе, по ходатайству судьи, ему смягчили меру пресечения на ночной домашний арест. После этого Михальчевский вернулся к медицинской практике и устроился хирургом", - говорится в сообщении.

29 октября его адвокаты подали ходатайство о полном освобождении из-под домашнего ареста под личное обязательство являться в суд.

Аргументировали тем, что он иногда должен оперировать ночью.

Судья Мирослава Марченко удовлетворила ходатайство.

Следующее заседание состоится 26 ноября.

Очередным металлическим забором от моря отгородили жителей оккупированной Евпатории.

Так как оккупационная власть репрессирует недовольных, люди жалуются в соцсети, пишет "Крымский Бандеровец"

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01
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