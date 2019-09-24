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вторник, 24 сентября 2019 19:26

Керченским мостом проехал первый поезд

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Керченским мостом проехал первый поезд
По Крымскому мосту впервые проехал поезд. Фото: JKL

Россия запустила первый поезд через Крымский мост.

Поездка проходила в тестовом режиме. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Подъем".

Железной дорогой проехал дизельный поезд, в нем находились российский олигарх Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста. Поездка длилась около 30 минут.

Как отмечается, протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 километров - это два железнодорожных пути встречных направлений. Поезда будут курсировать до оккупированных Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии и в обратном направлении.

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Ранее, в оккупированном Крыму в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту со стороны полуострова погиб человек. В тоннеле произошел обвал. Под завалами оказались два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно.

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