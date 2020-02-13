Катер "Бердянск" атаковали с вертолета ВМФ РФ – экспертиза

Эти доказательства четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года. Фото: static.ukrinform.com

Катер "Бердянск" пробили бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52.

Этот факт подтвердила баллистическая экспертиза, которая лишь подтверждает агрессивный характер нападения РФ на украинские корабли в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным с ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - заявил он.

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По словам Лоссовского, эти доказательства четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018-го.

"Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", отправили на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже предоставляла форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных катерах", - добавил Лоссовский.

Освобожденные из российского плена украинские моряки прошли курс реабилитации. Они вернулись к исполнению служебных обязанностей.