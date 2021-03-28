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воскресенье, 28 марта 2021 17:10

К задержанному в Крыму журналисту не пускают защитников

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К задержанному в Крыму журналисту не пускают защитников
Защитникам продолжают блокировать доступ к арестованному Владиславу Есипенко. Фото: glavcom.ua

К арестованному в оккупированном Крыму журналисту Владиславу Есипенко не пускают независимых защитников.

Об этом сообщает адвокат Алексей Ладин, передает Радио Свобода.

"С 10 марта ни один из независимых адвокатов не может попасть к журналисту на свидание, чтобы выяснить позицию", - заявил правозащитник.

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В СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме "назначенного адвоката".

"Органы ФСБ совместно с сотрудниками СИЗО проводят целые операции по недопущению, в том числе меня, к Есипенко. Есть основания предполагать, что на него осуществляется как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания", - отметил Ладин.

Он добавил, что всеми законными методами будет продолжать добиваться встречи с задержанным журналистом.

Владислава Есипенко задержали 11 марта. Тогда кремлевская ФСБ заявила о задержании якобы украинского агента в Крыму и возбудила уголовное дело. Служба внешней разведки Украины назвала эти действия российских оккупантов пропагандистской акцией, которая создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины аннексии Крыма.

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Дата
28
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