К задержанному в Крыму журналисту не пускают защитников

Защитникам продолжают блокировать доступ к арестованному Владиславу Есипенко. Фото: glavcom.ua

К арестованному в оккупированном Крыму журналисту Владиславу Есипенко не пускают независимых защитников.

Об этом сообщает адвокат Алексей Ладин, передает Радио Свобода.

"С 10 марта ни один из независимых адвокатов не может попасть к журналисту на свидание, чтобы выяснить позицию", - заявил правозащитник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестованного в Крыму украинского журналиста 2 дня пытали током - СМИ

В СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме "назначенного адвоката".

"Органы ФСБ совместно с сотрудниками СИЗО проводят целые операции по недопущению, в том числе меня, к Есипенко. Есть основания предполагать, что на него осуществляется как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания", - отметил Ладин.

Он добавил, что всеми законными методами будет продолжать добиваться встречи с задержанным журналистом.

Владислава Есипенко задержали 11 марта. Тогда кремлевская ФСБ заявила о задержании якобы украинского агента в Крыму и возбудила уголовное дело. Служба внешней разведки Украины назвала эти действия российских оккупантов пропагандистской акцией, которая создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины аннексии Крыма.