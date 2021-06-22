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вторник, 22 июня 2021 00:59

Из-за непогоды в Ялте количество пострадавших растет, есть пропавшие без вести

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Из-за непогоды в Ялте количество пострадавших растет, есть пропавшие без вести
В Ялте продолжают подводить итоги непогоды. Фото: Украинская правда

Из-за сильных ливней Ялта страдает от затопления. Некоторые дома непогода уничтожила полностью. Также возросло количество пострадавших людей.

49 людей обратились в больницу по состоянию на сегодняшний момент с травмами, но все травмы в основном легкой степени тяжести, - заявила так называемая "глава оккупационной администрации" Ялты Янина Павленко в интервью российским СМИ.

Ранее сообщалось о 43 раненых.

Мужчину, которого считали пропавшим без вести, нашли живым. Однако до сих пор пропавшей без вести считают женщину.

Большинство жителей эвакуировали, однако некоторые люди пытаются спасти дома.

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В Крыму из-за сильных дождей полуостров затопило водой. 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации. В город запретили въезд, а жителям нельзя было выходить на улицу.

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