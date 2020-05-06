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среда, 06 мая 2020 17:22

Известный телеканал продолжит вещание в Украине

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Известный телеканал продолжит вещание в Украине
Правительство нашло деньги для крымскотатарского телеканала. Фото: Facebook/Телеканал ATR 

Правительство разблокировало финансирование крымскотатарского телеканала АТR.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики на правительственном портале.

Это стало возможным после внесения изменений в Порядок использования бюджетных средств на финансирование поддержки системы государственного иновещания. Согласно решению правительства, в нем предусмотрена возможность направить средства ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для работы телеканала АТR.

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Деньги пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

Принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

О том, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета, гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил еще в конце января. 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов. 26 февраля президент Зеленский заверил, что крымскотатарский канал ATR получит государственную поддержку.

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