Из тюрьмы освободили политзаключенного Шаблия

Глеба Шаблия арестовали в Крыму в 2016 году. Фото: УП

Из заключения освободили Глеба Шаблия, которого в России называли "крымским диверсантом".

Кремль удерживал его в тюрьме 4 года, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 года Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири", - написал он.

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В ноябре 2016 подконтрольный оккупантам суд Крыма арестовал двух человек. Их назвали "Украинская диверсантами". Шаблия оккупанты называли "украинским офицером".

В Крыму ФСБ задержала двух жителей Крыма - Алексея Стогния и Глеба Шаблия. Несколько российских СМИ уже показали видео их допроса, на котором задержаны признаются, что являются кадровыми офицерами разведки Украины и готовили диверсии на территории Крыма. Украинские военные эксперты уверены: задержанные не могли быть кадровыми сотрудниками любых украинских спецслужб.