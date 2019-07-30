Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха

Пленник Кремля, крымчанин Владимир Балух написал письмо украинскому активистке в Латвии Татьяне Лазди.
Он рассказал о своем психологическом состоянии, пишет Укринформ.
Кроме этого крымчанин сказал, что россияне пытаются навязать ему российское гражданство, которого он не брал.
"Вынужден признаться, что формулировать мысли мне сейчас с трудом удается. Тоскливое чувство тревоги и непрерывного тоски по Мамой и родными в данный период густо разбавлены злостью на бессилие, что съедает сознание, невозможность оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что считает себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно дарить ему гражданство в своем заповеднике оксюморона", - сообщил Балух.
Политзаключенный Нет сообщений о состоянии своего здоровья после голодовки, которую он объявил в знак протеста.
Он поблагодарил Лазди за ее помощь в создании уникальной вышиванки. Также просит "передать низкий поклон украинским мастерицам", которые сделали это.
О том, как написать политзаключенному рассказали на Громадському.
Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской тюрьмы.
Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила его копию
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