Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1188
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2556
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 603
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 891
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5553
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5698
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1143
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3609
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
3
7
11
10
3
В Украину вернулся самый младший &quot;моряк&quot; из захваченного россиянами буксира
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
Магия крымских остановок
Магия крымских остановок
Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
Чего украинцы не знали о Севастополе: Аполлоновая бухта
&quot;Зуб за зуб&quot; - реакция соцсетей на задержание российского танкера
"Зуб за зуб" - реакция соцсетей на задержание российского танкера
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
Видео
Все видео
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5553
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 999
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2646
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1215
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 990
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 16:01

Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха

  Комментировать

Пленник Кремля, крымчанин Владимир Балух написал письмо украинскому активистке в Латвии Татьяне Лазди.

Он рассказал о своем психологическом состоянии, пишет Укринформ.

Кроме этого крымчанин сказал, что россияне пытаются навязать ему российское гражданство, которого он не брал.

"Вынужден признаться, что формулировать мысли мне сейчас с трудом удается. Тоскливое чувство тревоги и непрерывного тоски по Мамой и родными в данный период густо разбавлены злостью на бессилие, что съедает сознание, невозможность оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что считает себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно дарить ему гражданство в своем заповеднике оксюморона", - сообщил Балух.

Политзаключенный Нет сообщений о состоянии своего здоровья после голодовки, которую он объявил в знак протеста.

Автор: Укринформ
  Копия Письма от Владимира Балуха
Копия Письма от Владимира Балуха

Он поблагодарил Лазди за ее помощь в создании уникальной вышиванки. Также просит "передать низкий поклон украинским мастерицам", которые сделали это.

О том, как написать политзаключенному рассказали на Громадському.

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской тюрьмы.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила его копию

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки

"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески

Создали новую военную организацию

Погиб бывший министр образования

В Москве взялись за русификацию белорусов

Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 65917
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 37621
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 32041
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 21053
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 11979
Крым
В Крыму оккупанты оградили море колючей проволокой фото
В Крыму оккупанты оградили море колючей проволокой фото Просмотров: 5598
"Найди свой гвоздь": новые пляжные развлечения от оккупантов в Крыму
"Найди свой гвоздь": новые пляжные развлечения от оккупантов в Крыму 1 Просмотров: 639
У Зеленского рассматривают ужесточение санкций за Керченский мост
У Зеленского рассматривают ужесточение санкций за Керченский мост Просмотров: 477
В оккупированном Крыму хотят, чтобы к ним летали самолеты из Украины
В оккупированном Крыму хотят, чтобы к ним летали самолеты из Украины Просмотров: 459
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
3
 Просмотров: 2637
Больше всего комментируют
8
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
4
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
Голосов: 5174
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua