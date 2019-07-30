Из России пришло жуткое письмо от Владимира Балуха

Пленник Кремля, крымчанин Владимир Балух написал письмо украинскому активистке в Латвии Татьяне Лазди.

Он рассказал о своем психологическом состоянии, пишет Укринформ.

Кроме этого крымчанин сказал, что россияне пытаются навязать ему российское гражданство, которого он не брал.

"Вынужден признаться, что формулировать мысли мне сейчас с трудом удается. Тоскливое чувство тревоги и непрерывного тоски по Мамой и родными в данный период густо разбавлены злостью на бессилие, что съедает сознание, невозможность оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что считает себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно дарить ему гражданство в своем заповеднике оксюморона", - сообщил Балух.

Политзаключенный Нет сообщений о состоянии своего здоровья после голодовки, которую он объявил в знак протеста.

Автор: Укринформ Копия Письма от Владимира Балуха

Он поблагодарил Лазди за ее помощь в создании уникальной вышиванки. Также просит "передать низкий поклон украинским мастерицам", которые сделали это.

О том, как написать политзаключенному рассказали на Громадському.

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской тюрьмы. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила его копию