Из Крыма в Россию незаконно вывезли более 200 заключенных

Оккупанты незаконно вывезли из аннексированного Крыма в Россию более 200 заключенных. Фото: pixabay.com

В нарушение норм международного законодательства российские оккупанты продолжают перемещать заключенных из аннексированного Крыма на территорию РФ.

Как сообщается в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), во время оккупации Крыма РФ вывозит заключенных в свои пенитенциарные учреждения либо на стадии досудебного расследования, либо для отбывания наказания.

Речь идет, в частности, и о заключенных, осужденных в Крыму еще до российской оккупации.

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По подтвержденным данным УВКПЧ, из Крыма в Россию уже перевезли 211 задержанных (200 мужчин и 11 женщин), в том числе 125 — во время досудебного расследования. Однако фактическое количество задержанных, перевозимых с 2014 года, существенно больше, считают правозащитники.

Из-за больших расстояний и финансовых затрат родственники заключенных не могут их посетить или оплатить проезд адвокатов. В 2019 году УВКПЧ зафиксировало 8 дел нынешних и бывших задержанных (7 мужчин и 1 женщина), которые были перевезены из Крыма в отдаленные места РФ — с многократными остановками в разных колониях и следственных изоляторах по всей России. В некоторых случаях процесс длился несколько недель. Во всех этих случаях задержанным и их родственникам не сообщалось заранее, где будут отбывать наказание заключенные.

В ООН также призвали найти действенный юридический механизм для возвращения украинских заключенных из Российской Федерации.

28 июля стало известно, что оккупанты в Крыму не отпустили крымского политзаключенного Руслана Сулейманова на похороны его трагически погибшего сына 3-летнего Мусы.