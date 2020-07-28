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Оккупанты не пустили отца на похороны 3-летнего Мусы Сулейманова

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Оккупанты не пустили отца на похороны 3-летнего Мусы Сулейманова
Оккупанты не отпустили крымского политузника Руслана Сулейманова на похороны 3-летнего сына Мусы. Фото: Facebook/Крымская солидарность

Оккупанты в Крыму не отпустили крымского политузника Руслана Сулейманова на похороны его трагически погибшего 3-летнего сына Мусы.

Об этом написала российский адвокат Мария Эйсмонт на своей странице в Facebook.

Правозащитница стала свидетельницей разговора своей коллеги - адвоката гражданского журналиста ГО "Крымская солидарность" Руслана Сулейманова Лили Гемеджи с представителем ФСБ.

Мария, чей подзащитный Раим Айвазов проходит по одному делу с Сулеймановым, рассказала, что в Строгановке Симферопольского района, где проходили похороны мальчика, люди до последнего верили, что его отца отпустят попрощаться.

"Вдруг привезут?", "Можно же под конвоем", "Мы бы все отошли и не подходили к нему", "Только 10 минут, попрощаться и обратно", говорили они.

Лиля Гемеджи пыталась попасть на прием к руководству, чтобы получить разрешение для Сулейманова прийти на похороны сына.

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При этом сотрудник ФСБ, с которым разговаривала адвокат, сказал, что не может пустить ее, поскольку у руководства проходит совещание. И посоветовал записаться на прием позже. На информацию о том, что все нужно делать срочно, поскольку похороны уже идут, ответил так:

"Похороны заканчиваются? Тогда скажите, имеет ли смысл вас записывать на более позднюю дату на встречу с руководителем?"

"Мы отрицательно качаем головой. Похороны маленького Мусы прошли без отца", - написала Мария Эйсмонт.

3-летний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. На его поиски приехали несколько тысяч людей со всего Крыма. 26 июля так называемое управление МЧС России по Крыму сообщило, что тело ребенка было обнаружено в выгребной яме возле дома.

Его отец Руслан Сулейманов - учитель физики, гражданский журналист и стример "Крымской солидарности", был задержан в феврале 2017 года и по постановлению суда отбывал административный арест - 5 суток за якобы несанкционированный митинг.

15 октября 2017 года принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже обвинен в административном правонарушении и подвергнут административному штрафу в размере 10 тыс. руб.

28 марта 2019 года решением Киевского районного суда в Симферополе арестован по уголовному делу. Ему вменили якобы организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Санкция по этой статье предполагает до 20 лет лишения свободы.

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