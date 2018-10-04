Иск Сенцова рассмотрят в Европейском суде

Олег Сенцов подал в Европейский суд иск против России. Фото: podrobnosti.ua

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова.

Документ, подтверждающий это, опубликовал в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Еще одна суперновость. ЕСПЧ комуникував дело Олега Сенцова. Суд связал его жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма", - сообщил правозащитник.

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В представленной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российские власти нарушили статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россияне использовали в информационной войне дело Олега Сенцова, чтобы повысить цену переговоров по освобождению политзаключенного. Появление материалов о якобы возможном обмене осужденного в России Сенцова на осужденных в США россиян является информационной спецоперацией спецслужб РФ. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.