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вторник, 04 июня 2019 12:13

"Исчезли" 12% выпускников крымских школ

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&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
Перед выпускными экзаменами из Крыма исчезло 12% выпускников. Фото: Радио Свобода.

В оккупированном Крыму перед выпускными экзаменами ЕГЭ, единого государственного экзамена - российского аналога украинского ВНО, исчезло 12% школьников.

24 мая так называемое Минобразования в Крыму сообщило, что среди выпускников - 9610 11-классников и 18 100 9-классников.

Еще 5 декабря 2018-го выпускники писали обязательный итоговое сочинение. Тогда зарегистрировались 9849 учащихся. Приняли участие - 9740 с учетом выпускников училищ.

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В частности 1 сентября 2018-го, по данным "Министерства образования, науки и молодежи Крыма", на обучение в школы Крыма ушли 209 тыс. детей. В частности, в 1-й класс пошло более 23 тысяч, а выпускниками стали - 10 886 учеников.

За 9 месяцев из одиннадцатых классов крымских школ "исчезли" 1276 учеников. Это почти 12% выпускников, которые вместе с родителями уже не доверяют российской образовательной системе и пытаются решить вопрос получения документа об образовании за пределами полуострова, передает Радио Свобода.

В этом году сотни из них будут поступать в вузы Украины.

За 5 лет войны оккупанты убили более 240 детей Донбасса.

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