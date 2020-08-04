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вторник, 04 августа 2020 19:18

Имел медаль "За возвращение Крыма" - в Киеве поймали сепаратиста
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В столице поймали сепаратиста
Фото: СБУ
В столице поймали сепаратиста
В столице поймали сепаратиста
В столице поймали сепаратиста
В столице поймали сепаратиста

Контрразведка СБУ совместно с полицией и прокуратурой АРК разоблачила в Киеве бывшего участника "Самообороны Крыма".

"По предварительным данным следствия, в 2014 году фигурант присоединился к группировке так называемой "Самообороне Крыма". Находясь с оружием на блокпосту на въезде в Ялту, он совершал противоправные проверки документов граждан и обыск их автомобилей. Также злоумышленник участвовал в незаконных задержаниях людей на территории полуострова", - говорится в сообщении СБУ.

В 2016 году он получил медаль "За возвращение Крыма".

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Во время обысков по месту жительства и работы фигуранта правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывшей сотруднице так называемого верховного суда ДНР Служба безопасности Украины объявила подозрение. Женщину подозревают в содействии деятельности боевиков, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Дата
04
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