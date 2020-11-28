"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма

Оппозиционерка сказала, что Крым по закону принадлежит Украине. Фото: Reuters

Крым принадлежит Украине по международным законам.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала об этом в интервью "Радио Свобода".

"Имеем то, что имеем", - ответила она на вопрос, кому де-факто принадлежит полуостров.

Ранее, в ходе избирательной Тихановська говорила, что Крым "фактически является российским". В интервью "Медузе" от 27 июля она уклонилась от прямого ответа на вопрос.

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"Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более, что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов. Вот их уже смогут выдвигаться политики, в которых будут четко определены взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах белорусы смогут выбрать себе нового руководителя страны", - сказала Тихановская.

Американский президент Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую на свою инаугурацию 20 января. Об этом рассказала сама Тихановская в интервью программе "Просвет". Байден критиковал режим Лукашенко за репрессии против мирных граждан. Чиновник упрекал администрацию Трампа в недостаточно жесткой реакции на события в Беларуси.