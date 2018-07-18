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среда, 18 июля 2018 17:59

"Их держат в заложниках": Минюст подготовил иск к России по политзаключенных

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&quot;Их держат в заложниках&quot;: Минюст подготовил иск к России по политзаключенных
Министерство юстиции уже подготовило иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Фото: Информационный сопротивление

Министерство юстиции уже подготовило иск на Россию в Европейский суд по правам человека и подаст его в ближайшее время.

Так надеются решить вопрос Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, сказал министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Мы отсрочили подачу этого иска в расчете на то, что дипломатическим путем удастся договориться о возврате украинцев на территорию Украины. Но мы видим, что с каждым днем ​​эти шансы уменьшаются. Государство-агрессор, ее руководство абсолютно цинично относятся к украинским гражданам.

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Поэтому, мы после окончательных консультаций с Министерством иностранных дел будем подавать комплексный иск о том, что в Российской федерации происходит преследование украинских граждан по национальному признаку. По ним не применяются никакие элементы правосудия, их захват является ничем иным, как похищением и содержанием в заложниках на территории РФ. Этот иск готов, осталось только окончательное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые находятся в российских тюрьмах, а потом уже подавать в Европейский суд по правам человека ", - сказал Петренко.

Между тем Наталья Балух, мать осужденного на 5 лет колонии украинского активиста Владимира Балуха, не будет просить президента РФ помиловать сына.

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