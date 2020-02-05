Хотел во Львове подорвать консульство РФ: россияне придумали новую страшилку

Россияне придумали дополнение к обвинению Олега Приходько. Фото: Александра Сурган

Российские захватчики придумали новое обвинение для крымчанина Олега Приходько.

Заявляют, что он якобы планировал взорвать дом генерального консульства России в городе Львов, рассказал его адвокат Назим Шейхмамбетов, пишет Крым.Реалии.

"Сегодня во время ознакомления с материалами, следователь приобщил сегодня в суде, в обосновании своего ходатайства о продлении меры пресечения Олегу Приходько нам стало известно, что Олегу Аркадьевичу ставят в вину еще один эпизод обвинения по 205 статье. Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать дом генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не возникает новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения ".

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Оккупанты и их сторонники решили держать крымчанина в СИЗО до 10 апреля.

Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымского проукраинского активиста Олега Приходько в перечень лиц, причастных к "экстремистской деятельности или терроризму". Приходько фигурирует в этом списке под номером 6663, сообщает Радио Свобода Крим.Реалии.