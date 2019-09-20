Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета

В сети показали рейтинг разочарований в оккупированном Крыму. Фото: prm.ua

Блогер Roksolana Today&Крым рассказала о главных разочарованиях курортным сезоном в оккупированном Крыму.

К ним относятся закрытие пляжей, рост цен за аренду, загрязнение моря канализационными отходами, низкое качество сервиса, мусор и проблемы с интернетом, пишет apostrophe.ua

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Блогер составила и собственный список от имени жителей оккупированного полуострова.

"Топ-разочарований крымчан туристами-2019: нищие, хамоватые, быдло, жлобы, воры, аферисты-мошенники, россияне", - пишет блогер.