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вторник, 09 октября 2018 18:08

Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
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В аннексированном Крыму на полигоне Опук армия агрессора провела учения Черноморского флота и подразделений бригады береговой обороны.

Оккупационные войска отработали высадку с боем с больших десантных кораблей на побережье и наращивания сил из воды и с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

В оккупированном Крыму на полигоне Опук армия агрессора провела учения
Фото: primechaniya
В оккупированном Крыму на полигоне Опук армия агрессора провела учения
В оккупированном Крыму на полигоне Опук армия агрессора провела учения
В оккупированном Крыму на полигоне Опук армия агрессора провела учения

В так называемых учениях армии агрессора задействовали три тысячи военных и более 200 единиц техники.

"Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа сделали высадку на необорудованное участок побережья с больших десантных кораблей "Орск" и "Азов", провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника. Во время проведения высадки десанта морские пехотинцы применили нестандартный подход с неожиданным для противника наращиванием сил десанта как с воды, так и с воздуха, что позволило им в более короткое время захватить плацдарм и укрепрайон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роль условного противника выполняли подразделения бригады береговой обороны Армейского корпуса флота.

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Также, кроме десантных кораблей ЧФ САУ "Нона-С" в учениях задействовали самоходные гаубицы "Гвоздика", БТР-82, минометы "Поднос" и "Сани", вертолеты Ми-35 и Ка-52 "Аллигатор", подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Украина обоснованные подозрения о наличии на оккупированном Крыму российского ядерного оружия. Не исключено вариант подготовки инфраструктуры для ее размещения.

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Дата
09
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