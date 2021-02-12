Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун

Государство не занимается работой над возвращением оккупированного Россией Крыма. Активисты -переселенцы занимаются общественной деятельностью, чтобы построить сильное украинское общество и вернуть таким образом Крым.

"Так что люди потеряли свои дома в случае военного нападения, ВПО имеют обостренное чувство самозащиты и понимание. Эти люди понимают и боятся того, что война может прийти в любое время. Активисты пытаются этого больше не допустить и делают все для развития Украины и распространения проукраинской риторики ", - говорит Gazeta.ua представитель организации" Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" Андрей Щекун.

Автор: Соцсети Андрей Щекун украинский журналист, общественный деятель, издатель, главный редактор газеты "Крымская светлица". В дни оккупации оказал активное сопротивление росйський агрессии. Был схвачен боевиками, которые в дальнейшем пытали его током.

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Почему люди решают посвящать свое время активизму?

Интересный вопрос. Я скажу так: проявлять свою гражданскую позицию необходимо.

Если ты не занимаешься активизмом, не отстаиваешь свои права, не помогаешь людям решать проблемы, то зачем жалуешься на государство, власть, президента?

Отдавать свое время, заниматься активизмом людей побуждает забота о своей семье, выстраивание условий, в которых прежде всего тебе хочется жить. Поэтому хочешь или нет, но ты должен что-то сделать для этой страны.

Активизм разный: есть местный, когда люди объединяются ради благоустройства, или для решения проблемы. Примером в Карпатах и ​​на Закарпатье люди страдают от паводков. Чтобы решать этот вопрос, объединяются в общины, которые решают экологические проблемы, пытаются давить на власть.

Есть активизм ситуативный, когда человека к тому или иному действию побуждают какие-то моментальные, скажем неприятности. Чтобы не выдумывать возьмем проблему со снегом, который выпал. Можно решать, позвонив в мэрию, пожарным, а можно убрать его руками - показать пример другим.

То есть все, что окружает человека, побуждает его к любой деятельности.

Российская агрессия заставила более миллиона людей переехать на территорию Украины. Почему активной общественной деятельностью стали заниматься люди, к войне этим не занимались?

Все ВПО находятся в стрессовом состоянии. Никто не хотел так менять свою жизнь. Люди сделали выводы из этой ситуации и поняли, что российская агрессия не должна расползтись дальше.

Так как люди потеряли свои дома в результате военного нападения, ВПО имеют обостренное чувство самозащиты и понимания. Эти люди понимают и боятся того, что война может прийти в любое время. Активисты пытаются этого больше не допустить и делают все для развития Украины и распространение проукраинской риторики. Благодаря положительным результатам их действий многие из переселенцев становится лидерами в своих общинах.

Почему для местных жителей активность переселенцев является положительным явлением?

Наша общая проблема - оккупация Донбасса и Крыма. Большинство крымчан выехала из-за проукраинской позиции. Люди не смирились с оккупацией Россией нашей земли. Большинство активистов занимаются активной общественной деятельностью на материке ради того, чтобы построить Украины. Только таким образом можно вернуть Крым и, что логично, вернуться в свои дома.

Какой позитив привносят активисты-переселенцы и общинам, и украинскому государству в целом?

Покажу на своем примере. Моя семья переехала из-под Бахчисарая. Теперь живем в съемной квартире, платим за нее ежемесячно, социально не защищены, потому что есть проблема социальной защиты ВПО, а в государстве процесс обеспечения переселенцев до сих пор не проработан. Но мы начали интегрироваться - отдали детей в учебные заведения, нашли работу. Со временем оказалось, что в селе, где мы поселились нет пласта.

До оккупации я развивал это движение в Крыму, в Бахчисарае. Туда ходили мои дети. Так вот в Бориспольском районе пласта не было. О таком детском движении только слышали по радио, по телевидению, но даже не догадывались, что это можно организовать. Мы инициировали его создание. Мой сын ходил, агитировал и общество заинтересовалось этим. Мы его создали и уже появились два кружка для девочек, мальчиков, а в самом селе уже есть программа поддержки и финансирования развития пласта в ОТГ.

Мы как переселенцы побудили общество для развития пласта, национально-патриотического воспитания, которое необходимо для нас в условиях российского нападения.

Почему между общинами и активистами переселенцами иногда возникают конфликты и как их решать?

Это философский вопрос. Община - это разные люди с разными взглядами. Это надо понимать и научиться формировать консенсус в вопросе интеграции. Консолидироваться.

Поэтому здесь надо смотреть достаточно аналитически и понимать с чем мы работаем. Надо подумать от чего община может выиграть приняв к себе ВПО.

Как решать подобные конфликты и вообще почему они возникают?

Все зависит от людей и самих активистов. Важно избегать обострений неприятных ситуаций, понять, что мы не на своей земле. Если конфликт возникает надо искать пути его мирного урегулирования.

Какой процент переселенцев вернется в свои города и начнет там заниматься общественной деятельностью?

Если мы сформируем правильную политику и стратегию деоккупации. Кстати на 7-й году войны она не написана и является нашей общественной с властью проблемой. Потому что это означает, что мы, как гражданское общество не можем договориться с властью и власти отложили это "в дальний ящик".

А государственные органы избегают этого вопроса, избегают обсуждений.

И решив это мы сможем говорить о возвращении, решение проблем, которых там стало очень много. А мы здесь разговариваем о деоккупации. Для этого надо здесь, на месте разобраться с законодательной базой, правительством, будет на местах.

Если этого не сделать, то никто не вернется в Крым, где остался Сейлем и другие банды. Если сможем сформировать политику развития полуострова и это будет не проблемный регион, а проевропейский, где будет безопасно растить детей - люди вернуться.

Украинский полуостров Крым 7 лет находится под российской оккупацией. Государство-агрессор Россия игнорирует любые попытки начать диалог о возвращении полуострова. Международное сообщество почти семь лет продолжает давление на РФ. В Украине до сих пор не решен ряд неотложных вопросов для комфортного проживания ВПО, обучения студентов и школьников из Крыма. Закрыты учебные программы Малой академии наук.