Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение

Президента Владимира Зеленского призывают продолжить давление на Россию.

Во время своего выступления в Брюсселе он должен требовать выполнения решения Международного трибунала, считает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает Крым.Реалии.

"Я хотела бы сказать команде новоизбранного президента Владимира Зеленского, что это неправильно, что мы уже 10 дней не слышим ни одного требования президента и его команды к России - немедленно выполнить решение морского Трибунала. Мы убеждены, что во время первого визита президента Зеленского в Брюссель тема заложников, политзаключенных, военнопленных должна быть ключевой, как это всегда было во время всех международных переговоров президента Порошенко. И это была единственная тема, по сути, которую он поднимал по телефону с Путиным или в рамках "нормандского формата", - говорит Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко поставила Тимошенко на место

Она также выразила обеспокоенность, что Зеленского не пригласили на "нормандские события", которые на протяжении 5 лет посещал экс-президент Петр Порошенко.

Родные политзаключенных недовольны работой вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в вопросах поддержки и освобождения политзаключенных. "Последний год был самым показательным. У нас не было ни одной встречи с Ириной Геращенко", - заявил брат арестованного в России украинца Евгения Панова Игорь Котелянец.