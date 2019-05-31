Родные политзаключенных раскритиковали Ирину Геращенко

Ирину Геращенко раскритиковали родственники политзаключенных. Фото: УНИАН

Родные политзаключенных недовольны работой вице-спикеркы Верховной Рады Ирины Геращенко в вопросах поддержки и освобождения политзаключенных.

"Последний год был самым показательным. У нас не было ни одной встречи с Ириной Геращенко", заявил брат арестованного в России украинца Евгения Панова Игорь Котелянец в эфире программы "Нині вже" на Громадському.

По его мнению, так называемый институт Ирины Геращенко себя не оправдал. "Когда один человек занимается и парламентом, и женщинами, и заложниками, и политзаключенными, и всеми, а в конце концов не занимается (по крайней мере политзаключенными точно)", сказал Котелянец.

"Поэтому должен быть конкретный человек, который внутри государства будет координировать вопросы и как адвокатов оплатить, и как родственникам съездить (к политзаключенным - ред), кого найти из потенциальных переговорщиков из-за рубежа, с кем можно организовать платформу. Этот человек не является переговорщиком, это человек, который координирует процессы", - подчеркнул он.

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Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что у общественности есть кандидатура, которая могла бы координировать все эти вопросы и интересуется судьбой политзаключенных. Однако пока эту кандидатуру не называют.

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"Это могут быть и люди с правозащитной среды, и кандидатуры людей, которые работают на госслужбе, но занимались именно этими вопросами. Мы не хотим политическую фигуру, мы хотим человека, который действительно разбирается в этих вопросах, а не зарабатывает себе политические бонусы. Это очень важно", - подчеркнула она.

В России сейчас перебуваються 97 политзаключенных и 24 украинских моряка (данные кампании Letmypeoplego). В Крыму 56 человек за решеткой за свою веру, ислам, из них 55 - крымские татары (данные правозащитной организации "Крымская солидарность").