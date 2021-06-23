Генсек Совета Европы примет участие в саммите Крымской платформы

Мария Пейчинович-Бурич примет участие в саммите. Фото: DW

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич подтвердила во время нашей встречи, что примет участие в Крымской платформе, которая будет проходить в Киеве 23 августа", - говорится в сообщении.

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Нардеп отметил, что во время встречи с генсеком Совета Европы поднял тему украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

В свою очередь Мария Пейчинович-Бурич подтвердила, что посетит Крымскую платформу.

Руководители институтов ЕС приедут на саммит Крымской платформы. Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель примут участие в работе саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, сообщил Управляющий директор по России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности Михаэль Зиберт на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Также на мероприятии ожидается Ангела Меркель с немецкой делегацией и делегация от правительства Нидерландов.