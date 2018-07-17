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вторник, 17 июля 2018 18:30

"Генерал климат сожжет Крым" - ученые сделали прогноз для оккупантов

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&quot;Генерал климат сожжет Крым&quot; - ученые сделали прогноз для оккупантов
В Крыму глобальные проблемы из-за изменения климата. Фото: YouTube

Глобальные изменения климата повлияли на уменьшение растительности и засухи в Крыму за последние годы.

Негативные последствия на оккупированном полуострове происходят не только из-за прекращения подачи воды из Северо-Крымского канала. Об этом Крым.Реалии рассказал украинский доктор географических наук Дмитрий Николаенко, комментируя последние спутниковые данные опустынивания полуострова.

"Сельское хозяйство Крыма с середины ХХ века было полностью посаженное на воду из Северо-Крымского канала. Конечно, когда подача прекратилась, возник кризис... Проблема Крыма рассматриваться в более общем контексте: во-первых, это изменение климата, с незначительным эффектом именно на Крым, и второе - это кризисное состояние тех водных проектов, которые были реализованы в 50-е и 70-е годы", - отметил ученый.

Кроме того, ученый убежден, что и крымским, и херсонским аграриям нужно готовиться к тому, что климат в регионе станет менее влажным.

"Некоторые районы мира в связи с изменениями климата страдают очень сильно. Юг Украины и северная часть Крыма, безусловно, пострадают от этих изменений климата. То есть количество воды в этих регионах будет уменьшаться. Это естественный процесс: не мы его делали, не нам его отменять - это тенденция, к которой надо готовиться ", - добавил Николаенко.

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликовало результаты космической съемки, свидетельствующие о потере почти четверти растительного покрова на территории Крыма. В июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, уменьшение общего индекса NDVI на полуострове составило 23%. Бездействие оккупационных властей Российской Федерации может привести к уничтожению уникальных экосистем Крыма.

В аннексированный Крым Украина могла бы продавать днепровскую воду, поскольку полуостров страдает от засухи.

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