Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7137
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 603
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1026
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 945
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 29765
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 855
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 837
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4671
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1818
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 765
Фото
Все фото
6
7
3
5
4
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Артиллерия ВСУ отбила &quot;вражескую атаку&quot; вблизи админграницы с Крымом
Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Директор &quot;Авиалиний Антонова&quot; перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Директор "Авиалиний Антонова" перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Интервью
1/5
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 1926
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1944
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3600
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6300
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 198
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 05:14

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму

  Комментировать
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Фото: Reuters

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

"За" резолюцию проголосовали - 65 стран, "против" - 25, когда воздержались 85 стран", сообщает постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Facebook.

Из голосовавших против государств оказались Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

Нынешняя резолюция призывает страны ООН к сотрудничеству в рамках международной Крымской платформы, органы и должностные лица России, действующие в аннексированном Крыму, не легитимны и должны называться "оккупационными органами власти Российской Федерации".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент осудил "ужасные преступления" ЧВК "Вагнера"

Европейский парламент проголосовал за отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину. Руководящие институты Евросоюза призвали подготовить экономические санкции против РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 29765
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 18693
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9612
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 9126
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8064
Крым
Треть украинцев хотя бы раз за последние четыре года ездила за границу
Треть украинцев хотя бы раз за последние четыре года ездила за границу Просмотров: 225
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
 Просмотров: 153
Украинский Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую
Украинский Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую 1 Просмотров: 486
Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны
Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны Просмотров: 936
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
 Просмотров: 2187
Больше всего комментируют
7
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
2
Украинский журналист Цымбалюк оказался вне закона в России
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 9216
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть