Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Фото: Reuters

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

"За" резолюцию проголосовали - 65 стран, "против" - 25, когда воздержались 85 стран", сообщает постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Facebook.

Из голосовавших против государств оказались Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

Нынешняя резолюция призывает страны ООН к сотрудничеству в рамках международной Крымской платформы, органы и должностные лица России, действующие в аннексированном Крыму, не легитимны и должны называться "оккупационными органами власти Российской Федерации".

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Европейский парламент проголосовал за отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину. Руководящие институты Евросоюза призвали подготовить экономические санкции против РФ.