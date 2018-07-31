ФСБ задержала украинском на границе с Крымом

На границе с Крымом ФСБ задержали украинском. Фото с открытых источников

ФСБ России задержала на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, пытающегося попасть на полуостров с якобы боеприпасами в своем рюкзаке.

В ФСБ уточнили, что мужчина направлялся в оккупированный Крыму через пешеходный пропускной пункт "Джанкой", передает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "Крымского пограничного управления ФСБ России".

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В его рюкзаке пограничники якобы нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабина Weatherby.

В ФСБ отмечают, что мужчина не заявлял о патронах при пересечении админпредела. Патроны изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее рассказали, что в аннексированном Россией Крыму армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции празднования Дня Черноморского флота. В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров, передает пророссийский сайт kafanews.