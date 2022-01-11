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вторник, 11 января 2022 15:33

Французский канал обозначил Крым как часть России

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Французский телеканал France Télévisions изобразил оккупированный Крым как часть России.

Это произошло в сюжете о ситуации на Востоке Украины, пишет Gazeta.ua.

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Украину журналисты обозначили красным цветом. А оккупированный Россией полуостров таким же цветом, как и территория РФ - розовым.

Автор: скриншот с видео francetvinfo.fr
  Французский телеканал изобразил оккупированный Крым как часть России
Французский телеканал изобразил оккупированный Крым как часть России

В то же время цвет оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отличался от остальной Украины - был желтым.

Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты России с Крымом.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании признал, что телеканал нарушил украинское законодательство.

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Дата
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