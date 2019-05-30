Фашисты так не воровали: россияне забрали из Крыма более миллиона артефактов

Украина должна привлечь миссию ЮНЕСКО для сохранения исторического и культурного наследия оккупированного Крыма. Фото: РосЗМИ

За период строительства Керченского моста россияне выкопали более 1 млн артефактов, принадлежащих Украине.

Для того, чтобы легализовать раскопки, оккупанты установили "академические контакты крымских объектов с профильными государственными учреждениями культуры", в том числе с государственным учреждением "Эрмитаж", говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает "Укринформ".

Большое количество раскопок провели из-за постройки Керченского моста, автодороги "Таврида", энергомоста и газопровода.

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"Сроки реализации археологических раскопок были ограничены сроками работ проектов. Только за время строительства транспортного перехода через Керченский пролив археологами было добыто более 1 миллиона артефактов", - заявил Куркчи.

Эксперт подчеркнул необходимость привлечения миссии ЮНЕСКО для того, чтобы сохранить объекты культурного наследия оккупированного Крыма.

Оккупанты планируют отдать 3 га заповедника Херсонес на нужды Министерства обороны России. Выход к морю для гражданского населения перекроют.