"Фактически меня обменяли на двух убийц" - Ильми Умеров

Сотрудники ФСБ РФ приходили к больному Ильми Умерова даже в больничную палату - уговаривали написать прошение о помиловании к Владимиру Путину. Фото: Крыим.Реалии

Сотрудники ФСБ предлагали несправедливо осужденному активисту крымских татар Ильми Умерову написать прошение о помиловании Владимиру Путину.

Он отказался и выгнал их из больничной палаты, куда попал накануне. Об этом 60-летний Ильми Умеров рассказал Gazeta.ua

"Должен был ехать в колонию, но тут случился гипертонический криз и меня забрали в больницу. В тот же день пришли сотрудники ФСБ. Сказали, что есть договоренность между президентами Турции и России, но я должен написать прошение Владимиру Путину о помиловании. Я резко отказался и выставил их за дверь. Они потом решили дело по-другому: подписали прошение у крымского муфтия, хотя по закону такое ходатайство могут делать только родственники.

На 6 день пришли сотрудники службы исполнения наказаний сказали, что мне надо приехать и ознакомиться с указом президента о помиловании. Я поехал с ними в Симферополь и в итоге оказался в самолете, который вылетел в Анапу, а затем - в Анкару. Нам организовали спецборт: мы с Ахтемом и 15 сотрудников ФСБ. Я сидел ближе к носу, Чийгоз - до хвоста. Российские "специалисты" всю дорогу со мной не разговаривали и запрещали даже пересматриваться с Чийгоз. Один представился врачом и весь полет измерял мне давление и спрашивал о самочувствии.

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В Анкаре мы провели одну ночь и два дня. Сначала привезли в офис спецслужб, где меня осмотрел врач. Расспросил, какие лекарства я принимаю и выдал мне запас на несколько дней. Потом меня заселили в отель, номера нам с Чийгоз уже оплатили.

В Анкаре я встречался с представителями местных спецслужб, а затем - с президентом Эрдоганом. Поздравил с освобождением. Но у меня было абсолютно разбито настроение: Ахтема освободили из тюрьмы, а я туда даже не доехал. Было ощущение, что меня депортировали из Крыма, как когда-то родителей", - рассказал Ильми-ага

Судья, выносивший ему приговор, зачитал его по бумажке, не поднимая взгляд на подсудимого.