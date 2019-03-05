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вторник, 05 марта 2019 16:18

Евродепутатам доступно объяснили о репрессиях в оккупированном Крыму

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Евродепутатам доступно объяснили о репрессиях в оккупированном Крыму
Плакат "Спаси Олега Сенцова" на здании Европарламента. Фото: Радио.Свобода

В Европарламенте украинские дипломаты рассказали о репрессиях, которые оказывает Россия относительно проукраинских крымчан на оккупированном полуострове.

Заявление сделали в рамках конференции "Крим. Украденный полуостров", которую посвятили пятилетие аннексии, сообщает Представительство Украины в Европейском союзе в Twitter.

Также представители призвали мировое сообщество усилить давление на Россию. чтобы спасти кремлевских пленников.

"Россия не хочет, чтобы мир узнал правду о своих преступлениях в оккупированном Крыму. Мы не должны недооценивать амбиции Путина с точки зрения его агрессивной политики", - сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пробила дно: российская омбудсменша пожаловалась на репрессии крымчан в Украине

Представитель Украины в ЕС Николай Точицкий отметил, что только тесное сотрудничество и постоянное давление заставит РФ прекратить нарушать права человека В Крыму. Он также добавил, что к моменту деоккупации Крыму необходимо создать международную платформу.

С 2014 года российская оккупционная власть в Крыму незаконно заключила в тюрьмы около 100 проукраинских жителей полуострова. Все пленники это крымчане, которые не поддерживали аннексию и активно выступали против российского вмешательства. В ноябре 2018 оккупанты захватили 24 украинских военных, 3-е из которых во время захвата получили травмы, а в декабре - инвалида, крымского татарина Эдема Бекирова. После заключения состояние раненых моряков и крымскотатарского активиста ухудшается. Требования украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по информированию украинской стороны о состоянии здоровья незаконно заключенных Москалькова грубо игнорирует.

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