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воскресенье, 15 июля 2018 09:15

Евродепутат опубликовала письмо от арестованного в Крыму активиста

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Евродепутат опубликовала письмо от арестованного в Крыму активиста
Активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев передал письмо евродепутату Ребекке Хармс. Фото - ua.krymr.com

Активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, арестованный в Крыму в бахчисарайской по "делу Хизб ут-Тахрир", передал письмо евродепутату Ребекке Хармс. Об этом сама Хармс сообщила на личном сайте, пишет "Радио Свобода".

Мустафаев просит Хармс обратить внимание международного сообщества на политические преследования граждан в оккупированном Крыму.

"Сегодня более 115 детей воспитывают без родителей, дети остаются без их заботы и любви. Матери и женщины десятков политзаключенных находятся под постоянным психологическим и эмоциональным давлением. Очевидно, что безнаказанность, связанная с политической конъюнктурой, как в Крыму, так и в Украине, бессилием от несправедливости репрессий, посеяла мысли о безнадежности среди некоторых из нас. Но молодые активисты полны сил. Они уверены, что облегчение придет, а ложь исчезнет ", - пишет Сервер Мустафаев.

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Хармс сообщила, что лично знакома с Мустафаевым и раньше общалась с ним по видеосвязи. Она назвала его политическим заключенным и осудила действия российских властей по крымчанам. Ребекка Хармс также заявила, что те, кто "празднует чемпионат мира в России", поддерживают авторитарный режим.

"Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, как Сервер Мустафаев", - написала евродепутат.

21 мая в Крыму подконтрольные России силовики задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и крымского татарина Эдема Смаилова. Обвинения против них привлекли к приобщили к бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" - исламская партия, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, но считается запрещенной в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими". Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают преследование мотивированным по религиозному признаку.

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Дата
15
июля

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