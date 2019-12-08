Российские оккупанты закрыли парк львов. Фото: рос.зми

Зоопарки Олега Зубкова, крымского бизнесмена, который поддержал аннексию полуострова русскими, закрыли.

Предприниматель не уверен, что он сможет их открыть снова из-за плотного графика судов, пишет Крим.Реалии.

"Крымские ветеринары нарисуют целый список проблем и решений, которые невозможно выполнить, так как они не учитывают специфику парка. В российском законодательстве не описано, как львицы гуляют на 20 гектарах со львами, поэтому нам приказали разобраться, кто кого поцарапал, и поместить виновников в карантин. За это нас оштрафовали на 500 тыс рублей. К сожалению, закрытие "Тайгана" - это начало конца для моих парков в Крыму. Они могут не открыться уже никогда", - говорит он.

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О закрытии своих зоопарков ему сообщили неравнодушные люди.

"Это вопрос не экономический, не вопрос угрозы эпизоотии, а сугубо политический. Я знал о решении о закрытии парка заранее, благодаря своей" разведке "Конечно, юрист напишет апелляцию, мы подадим ее в Верховный суд (Крыма - Gazeta.ua), но здесь двоякая ситуация. может, отменят, может, нет", - рассказал Зубков.

Зоопарк "Тайган" Олег Зубков открыл до аннексии. Собирал редких львов. Животных содержали на территории степи, максимально приближенных к условиям их естественного существования. Олег Зубков в 2014-м поддерживал аннексию. Обещал натравить львов на активистов "Правого сектора". После аннексии так называемая прокурор Крыма, предательница Украины Наталья Поклонская начала давить на бизнес Зубкова. Во время блэкаута изъяла "тайгановские" генераторы, благодаря чему у тигрицы Тигрюли погибли ее дети.