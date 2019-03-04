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понедельник, 04 марта 2019 11:47

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев
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4 марта 2014 года украинские военные авиаторы провели марш из воинской части в Севастополе до аэродрома Бельбек.

Военные взяли флаги и знамена, построились и во главе с командиром Юлием Мамчур пошли на российских военных.

Россияне кричали, угрожали стрелять по ногам, но стреляли только в воздух. В результате украинские военные частично вернули себе контроль над аэродромом.

Бойцы 204 тактической авиационной бригады заходятьна территорию аэропорта Бельбек. Их останавливают российские военные и угрожают оружием
Фото: Крым. Реалии
Бойцы 204 тактической авиационной бригады заходятьна территорию аэропорта Бельбек. Их останавливают российские военные и угрожают оружием
Бойцы 204 тактической авиационной бригады заходятьна территорию аэропорта Бельбек. Их останавливают российские военные и угрожают оружием
Бойцы 204 тактической авиационной бригады заходятьна территорию аэропорта Бельбек. Их останавливают российские военные и угрожают оружием
Бойцы 204 тактической авиационной бригады заходятьна территорию аэропорта Бельбек. Их останавливают российские военные и угрожают оружием

"Это была психологическая атака.Мы хотели одного - занять свои рабочие места, потому что аэродром, который даже не принимает самолеты, требует обслуживания. Со мной пошли 250 военнослужащих, еще столько же - остались охранять часть. С нами был боевой флаг полка, который выносят в торжественных случаях: бригаду тактической авиации была создана на основе 62-го истребительного полка, сформированного в 1941 году и с честью пронес этот флаг в годы войны ", - пяснював затем Юлий Мамчур.

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26 февраля 2014 года крымские татары, украинцы и представители различных национальностей вышли под здание Верховной Рады АР Крым чтобы остановить российское вторжение. Мирную акцию организовал Меджлиса крымскотатарского народа, всего собралось 15 тыс. Человек.

Митингующие имели целью не допустить принятия сепаратистского решение о присоединении Крыма к России.

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Дата
04
марта

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

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