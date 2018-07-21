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суббота, 21 июля 2018 13:47

"Еще автоматчиков с собаками пустите" - реакция крымчан на нововведения в Ялте

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Блогер "КРЫМский бандеровец" опубликовал новые шокирующие фото на своей странице в Twitter. На них показал, как российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой.

Автор: Twitter
  Российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой
Российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой

"Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина - понаехавший контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не были нужны", - комментирует блогер.

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"Дожили", "Сад строгого режима", "Дебилы, б*!!! Еще автоматчиков с собаками вдоль колючки пустите","Из Крыма делают зоопарк", "Ну поставили забор и хватит. Зачем деньги еще на проволоку тратить и вид тюремный делать", "Дичь", "Страна заборов и шлагбаумов", - пишут ялтинцы в Facebook.

Автор: Twitter
  Российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой
Российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой
Автор: Twitter
  Российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой
Российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой

Случаи жестоких убийств дельфинов начали фиксировать в оккупированном Россией Крыма.

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