ЕС продлил антироссийские санкции за Крым

ЕС продлил санкции еще на год. Фото: DW

Совет ЕС продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Так, ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2022 года, сообщает Европейская правда.

Действующие санкции включают целевой импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

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Также ограничением ЕС подлежит экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Впервые ЕС ввел санкции в 2014 году после аннексии Крыма и постоянно их продолжает.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли считает необходимым ужесточить санкции против российских чиновников, поддерживать российских диссидентов и независимых СМИ.